لأوّل مرة... إنتخاب إمرأة رئيسة لهنغاريا

انتخب البرلمان الهنغاري وزيرة شؤون الأسرة والشباب والعلاقات الدولية كاتالين نوفاك رئيسة جديدة للبلاد، وأصبحت بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.وانتخبت الجمعية الوطنية الهنغارية في اجتماع عقد يوم الخميس، وزيرة شؤون الأسرة والشباب والعلاقات الدولية كاتالين نوفاك، كرئيس جديد للبلاد، وكانت المذكورة تشغل كذلك منصب نائب رئيس الحزب الحاكم "فيدس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.وصوت لصالحها 137 نائبا من أصل 199. تم بث عملية التصويت على هواء القناة المجرية M1.وتنافس مع نوفاك البالغة من العمر 44 عاما في الانتخابات، الاقتصادي بيتر رونا البالغ من العمر 80 عاما والمرشح من جانب الائتلاف المعارض.ينتخب رئيس الجمهورية من قبل الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات. شغل يانوش أدير هذا المنصب مرتين منذ عام 2012.