بيسكوف يحذر من عواقب احتجاز ممتلكات روسية في الخارج... ماذا قال؟

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التأميم المحتمل للشركات الغربية في روسيا ومصادرة العقارات الروسية في الخارج يمكن أن يؤديا إلى "تبعات سلبية متبادلة".وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجميس ردا على سؤال عن العواقب المتحملة لمثل هذه الخطوات: "ستكون هناك عواقب سلبية متبادلة (في هذه الحالة)".وفي وقت سابق قال سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم أندريه تورتشاك إن الحزب يقترح تأميم ممتلكات تلك الشركات الأجنبية التي تعلن انسحابها من السوق الروسية وإغلاق الإنتاج في البلاد على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.ووفقا لبيسكوف، فإن الحكومة الروسية تدرس "كافة الخيارات" للرد على العقوبات المفروضة على روسيا وتتحسب لكافة سيناريوهات تطور الأحداث.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواجه "حربا اقتصادية غير مسبوقة" وفي هذه الظروف تتراجع قضايا الحفاظ على الجاذبية الاستثمارية لشركات الدول التي تشن تلك الحرب، "إلى المرتبة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة" في سلم الأولويات.