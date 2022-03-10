بوتين: الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا، وأن إمداد النفط الروسي للسوق الأميركية كان ضئيلا جدا.

وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة: "لا تتجاوز شحنات النفط الروسي، على سبيل المثال، إلى السوق الأميركية 3 في المئة. هذا حجم لا يكاد يذكر.

وأسعار النفط آخذة في الارتفاع هناك. لا علاقة لنا به على الإطلاق. وحتى هنا، فإن الحظر على استيراد النفط الروسي لا علاقة له بارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة على الإطلاق. إنهم ببساطة يختبئون وراء هذه القرارات لخداع شعبهم من جديد".





وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.