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عربي-دولي
بايدن يرحب بالدور التركي في دعم حل سلمي في أوكرانيا
Lebanon 24
10-03-2022
|
15:00
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أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اتصال مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، عن تقديره لجهود أنقرة في دعم حل دبلوماسي للصراع الأوكراني.
وناقش الرئيسان "القلق المشترك بشأن الغزو الروسي غير المبرر وغير المستفز لأوكرانيا"، وفقا لما ذكره بيان للبيت الأبيض.
وأكدا "مجددا دعمهما القوي لأوكرانيا حكومة وشعبا، مشددين على الحاجة إلى وقف فوري للعدوان الروسي، ورحبا بالاستجابة الدولية المنسقة للأزمة".
كما رحب الرئيس الأميركي بارتباطات تركيا الأخيرة مع القادة الإقليميين التي تساعد على تعزيز السلام والاستقرار، في إشارة إلى التواصل التركي الإسرائيلي الأخير.
المصدر: الحرة
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