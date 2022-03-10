أردوغان وعلييف يبحثان آخر التطورات في أوكرانيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس أذربيجان إلهام علييف آخر التطورات في أوكرانيا، وقضايا إقليمية أخرى والعلاقات التركية الأذربيجانية.والتقى الرئيس التركي نظيره الأذربيجاني في العاصمة أنقرة وأشارت وكالة الأناضول إلى أن اللقاء كان مغلقا، واستمر 3 ساعات و45 دقيقة.وفي وقت سابق الخميس، وصل الرئيس الأذربيجاني إلى أنقرة في إطار زيارة عمل ليوم واحد.