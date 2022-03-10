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ماكرون: سأهاتف بوتين مجددا خلال 48 ساعة

Lebanon 24
10-03-2022 | 16:30
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقال ماكرون في مستهل قمة أوروبية طارئة في مدينة فرساي الفرنسية اليوم الخميس: "هذا الصباح تحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع بوتين. ونعتزم إجراء حديث جديد معه خلال الـ48 ساعة القادمة".
وأكد ماكرون أنه يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإيجاد حل للنزاع الحالي في هذا البلد.
وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون وشولتز اليوم الخميس، وناقش معهما التطورات الأخيرة في أوكرانيا والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة.
وقبل ذلك أجرى الرئيس بوتين اتصالا مع ماكرون في 6 مارس الجاري، حيث بحث معه سلامة المحطات الذرية والقضايا الإنسانية في أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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