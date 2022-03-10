عربي-دولي

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية إيطاليا وتركيا وقطر في أنطاليا

Lebanon 24
10-03-2022 | 15:29
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ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أن اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وتركيا مولود جاويش أوغلو وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يعقد في مدينة أنطاليا التركية.
ووفقا للتقارير، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا هو محور المحادثات الثلاثية بين وزراء خارجية الدول الثلاث.
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