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بوتين يؤكد: سنخرج من العقوبات أكثر قوة

Lebanon 24
10-03-2022 | 23:27
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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بأن بلاده ستخرج من أزمة العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا وهي أكثر قوة.

 

وصرح بوتين، الخميس، بأن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ليس بسبب روسيا، وأن بلاده مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة.

 

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل صادرات الطاقة حتى عبر أوكرانيا.

 

وقال الرئيس الروسي إن أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

 

ووصف الرئيس الروسي، العقوبات ضد بلاده بـ أنها"تصرفات غير شرعية من جانب الغرب، الذي يخدع شعوبه".

 

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى تصرفات الرئيس الروسي بوتين، فيما بدأت العائلات الأميركية تشعر بارتفاع الأسعار الذي فرضه بوتين.

 

وأضاف أن التكاليف التي فرضناها على روسيا أكثر تدميرا من التكاليف التي نتحملها.

 

المصدر: العربية
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