عملية أمنية مشتركة.. السعودية تكشف تفاصيل تحرير أميركيتين من اليمن

نفذت السعودية والولايات المتحدة عملية مشتركة لإنقاذ شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أوردته رويترز ووكالة الأنباء السعودية (واس).ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الشابتين تبلغان من العمر 19 و20 عاما، تم نقلهما جوا من صنعاء إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، ومن ثم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث خضعتا لفحوص طبية وغيرها من سبل الرعاية.وأفاد المصدر عن عودة الشابتين إلى الولايات المتحدة دون أن يوضح هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما. ولكنه أوضح أن الأميركيتين ذهبتا إلى صنعاء في مارس 2021 لزيارة أقاربهما وفي وقت ما فُرضت قيود على تحركاتهما وتمت مصادرة جوازات سفرهما، كما تم إجبارهما على الزواج بالإكراه.وعن تفاصيل العملية المشتركة، نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية الأميركية قوله: "ساعدنا في عودة مواطنتين أميركيتين بسلام من منطقة في اليمن خاضعة في الوقت الراهن لسيطرة الحوثيين".وأضاف أن وزارة الخارجية ممتنة لمساعدة "شركائنا السعوديين واليمنيين في تسهيل مغادرتهما بأمان"، مشيرا إلى أن العملية المشتركة جاءت بطلب من الولايات المتحدة.بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي،أنه "امتدادا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأميركية، فقد تم تحرير فتاتين أميركيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء"، بحسب واس.وأوضح المالكي أن الفتاتين الأميركيتين أنه تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، مؤكدا أن العملية المشتركة جاءت بطلب من واشنطن.