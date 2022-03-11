عربي-دولي

عملية أمنية مشتركة.. السعودية تكشف تفاصيل تحرير أميركيتين من اليمن

Lebanon 24
11-03-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-929337-637825770845097959.jpg
Doc-P-929337-637825770845097959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت السعودية والولايات المتحدة عملية مشتركة لإنقاذ شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أوردته رويترز ووكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الشابتين تبلغان من العمر 19 و20 عاما، تم نقلهما جوا من صنعاء إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، ومن ثم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث خضعتا لفحوص طبية وغيرها من سبل الرعاية.

وأفاد المصدر عن عودة الشابتين إلى الولايات المتحدة دون أن يوضح هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما. ولكنه أوضح أن الأميركيتين ذهبتا إلى صنعاء في مارس 2021 لزيارة أقاربهما وفي وقت ما فُرضت قيود على تحركاتهما وتمت مصادرة جوازات سفرهما، كما تم إجبارهما على الزواج بالإكراه. 

وعن تفاصيل العملية المشتركة، نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية الأميركية قوله: "ساعدنا في عودة مواطنتين أميركيتين بسلام من منطقة في اليمن خاضعة في الوقت الراهن لسيطرة الحوثيين".

وأضاف أن وزارة الخارجية ممتنة لمساعدة "شركائنا السعوديين واليمنيين في تسهيل مغادرتهما بأمان"، مشيرا إلى أن العملية المشتركة جاءت بطلب من الولايات المتحدة.

بدوره، أكد  المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي،أنه "امتدادا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأميركية، فقد تم تحرير فتاتين أميركيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء"، بحسب واس. 

وأوضح المالكي أن الفتاتين الأميركيتين أنه تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، مؤكدا أن العملية المشتركة جاءت بطلب من واشنطن. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2022-03-11
08:00 | 2022-03-11
07:51 | 2022-03-11
07:34 | 2022-03-11
07:30 | 2022-03-11
07:19 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website