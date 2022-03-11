عربي-دولي

من يملك أسلحة نووية ومن تخلى عنها ومن يسعى لإمتلاكها؟ خريطة توضح كلّ شيء

Lebanon 24
11-03-2022 | 05:00
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تشكل الأسلحة النووية الروسية جزءًا من استراتيجيتها "للردع". واستولت روسيا على الأسلحة النووية من الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا وبيلاروسيا، في التسعينيات، وفق سي ان ان.

وفقًا لجمعية مراقبة الأسلحة، روسيا لديها أكبر عدد من الرؤوس النووية بأكثر من 6 آلاف. رغم أن الولايات المتحدة ليست بعيدة، إلا أنه لا توجد دولة أخرى لديها أي عدد قريب لذلك.

ونظرًا لمخزون روسيا من الرؤوس النووية الحربية، أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) تصنيفا مفصلا احتلت فيه روسيا أعلى حجم مخزون من الرؤوس النووية في العالم حيث بلغت التقديرات بامتلاكها 6,257 رأسًا نوويِا استنادًا لآخر إحصاء صدر في أكتوبر 2021. لتليها الولايات المتحدة بإجمالي مخزون بلغ 5600، ثم الصين بمجموع 350.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على تصنيف دول العالم التي لها صلة بامتلاك الأسلحة النووية.
 
المصدر: سي ان ان
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