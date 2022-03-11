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أوكرانيا: قواتنا أوقفت تقدم الجيش الروسي في جميع الجبهات

Lebanon 24
11-03-2022 | 01:10
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قال الجيش الأوكراني في بيان، يوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على جميع الجبهات في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية بيانا عن الجيش الأوكراني جاء فيه: " تصدت قوات الدفاع وأعاقت العملية الهجومية للقوات المسلحة الروسية في جبهتي بوليسيا وفولين".

وأضاف البيان: "أُجبرت القوات الروسية على التراجع في باكلانوفا مورافيكا شمالي كييف، وتم إلحاق خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والأسلحة والمعدات في الجيش الروسي".

من جانبها، قالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية، إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية يوم الخميس، أظهرت قافلة عسكرية روسية كبيرة، كانت قد شوهدت آخر مرة شمال غربي كييف قرب مطار أنتونوف، قد تفرقت إلى حد بعيد وأعادت الانتشار.

وذكرت الشركة أن الصور تظهر وحدات مدرعة تناور داخل وعبر البلدات المحيطة بالقرب من المطار.

وأضافت أن الصور تظهر أيضا عناصر من القافلة بمناطق أبعد إلى الشمال تعيد التمركز قرب لوبيانكا وبالقرب منها مدافع "هاوتزر" في وضع إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في اليوم الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي الجمعة، جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف "الأسلحة البيولوجية" التي تؤكد موسكو أن أوكرانيا تصنّعها بدعم من الولايات المتحدة.

وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.
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