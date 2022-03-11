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عربي-دولي
الكويت ترسل 33.5 طناً مساعدات للاجئين الأوكرانيين في بولندا
Lebanon 24
11-03-2022
|
08:30
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وصلت إلى مطار وارسو في بولندا مساء أمس الخميس طائرة مساعدات عسكرية كويتية محملة بمواد إغاثية ومساعدات طبية تقدر بـ 33.5 طنا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الساير إن "المساعدات تشمل أدوية ومستلزمات طبية فضلا عن مواد غذائية وحليب للأطفال وغيرها من المستلزمات الضرورية"، مشيرا إلى أنه تم إرسال هذه المساعدات "بناء على توجيهات من الأمير الشيخ نواف الأحمد وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين".
وأكد الساير حرص الكويت على "المشاركة في الإغاثة الإنسانية في ضوء التوجيهات السامية للحكومة بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للاجئين الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة الى الدواء والغذاء"، مشددا على التزام الكويت بـ"نهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها لاسيما تلك التي تعاني من الأزمات الإنسانية او الكوارث الطبيعة وما ينتج عنها من عجز كبير في توفير المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية".
وأشار إلى مواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه إغاثة المنكوبين، داعيا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية باتخاذ اللازم لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإغاثية والطبية، مبينا أن "هناك آلافا من اللاجئين بحاجة الى المساعدات الطبية والإغاثية".
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