عربي-دولي

الصين: لدعم عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-929395-637825857621006652.jpg
Doc-P-929395-637825857621006652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال لي كه تشيانغ رئيس وزراء الصين، إن بلاده تؤكد أهمية دعم عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتؤيد بكين أي جهود تساعد في تحقيق التسوية السلمية.

وأضاف لي كه تشيانغ في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الجمعة: "الوضع الحالي في أوكرانيا ينذر بالخطر حقا، وينبغي بذل كل جهد ممكن لدعم روسيا وأوكرانيا في المفاوضات للتغلب على الصعوبات والتوصل إلى حل سلمي. وأهم الأولويات هي منع تصعيد التوتر أو حتى خروج الوضع عن السيطرة، وضرورة توصل المجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى توافق".

وشدد على أن "الصين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع أزمة إنسانية واسعة النطاق".

وأشار رئيس وزراء الصين، إلى أن بكين قد طرحت مبادرة بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لها.

ونوه بأن الصين اتبعت دائما سياسة خارجية مستقلة وسلمية، وطورت العلاقات الثنائية دون الإضرار بأي طرف ثالث.

وأكد أن الصين ستطور علاقات تعاون مع جميع الأطراف، بروح الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2022-03-11
08:00 | 2022-03-11
07:51 | 2022-03-11
07:34 | 2022-03-11
07:30 | 2022-03-11
07:19 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website