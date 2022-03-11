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عربي-دولي
تقرير يكشف: عصابات المخدرات المكسيكية تتجهُ نحو عملة بارزة
Lebanon 24
11-03-2022
|
04:30
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تتجه عصابات المخدرات المكسيكية بشكل متزايد إلى "البيتكوين" والتجارة الإلكترونية لغسيل الأموال وبيع المخدرات، وفقا لتقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وقال تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات اليوم الخميس إن "كارتل خاليسكو نيو جنريشين، وكارتل سينالوا، يستخدمان بشكل متزايد عمليات شراء صغيرة عبر الإنترنت من "البيتكوين" لتجنب ضوابط غسيل الأموال".
وأضاف التقرير أنه "يعتقد أن الكارتلات المكسيكية (العصابات) تغسل نحو 25 مليار دولار سنويا في المكسيك".
وبعد تقسيم عائدات المخدرات إلى مدفوعات صغيرة لتجنب الضوابط "تستخدم الكارتلات بعد ذلك هذه الحسابات لشراء سلسلة من كميات صغيرة من "البيتكوين" عبر الإنترنت، مما يحجب مصدر الأموال ويسمح لهم بالدفع لشركائهم في أماكن أخرى من العالم" وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن "جماعات الجريمة المنظمة المكسيكية والكولومبية تزيد من استخدامها للعملة الافتراضية بسبب عدم الكشف عن هويتها وسرعة المعاملات".
وذكر التقرير أن "البائعين عبر الإنترنت لهم تأثير كبير في بيع المخدرات وغالبا ما تعلن مواقع الويب عن الحبوب المليئة بالفنتانيل مثل إديرال وزاناكس وأوكسيكودون".
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