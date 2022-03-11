عربي-دولي

قصف روسي بأسلحة طويلة المدى على مطارين في أوكرانيا.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:22
A-
A+
Doc-P-929411-637825877422047544.jpg
Doc-P-929411-637825877422047544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم تداول فيديوهات عبر وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، أظهرت قصفا روسيا على مطارين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين.

❗️ Explosions took place in Ivano-Frankivsk. pic.twitter.com/Ylulr1LMzg

 
 

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله، إن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين، وعطلتهما عن العمل.

 

 

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية، منذ بدء موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حسبما نقلت "رويترز".

 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن "الانفصاليين المدعومين من روسيا استولوا على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية شمالي ميناء ماريوبول المحاصر المطل على بحر آزوف"

 

وتعتبر فولنوفاخا ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لماريوبول.

 

وكانت صور جديدة بالأقمار الصناعية قد أظهرت أن قافلة ضخمة خارج العاصمة الأوكرانية قد انقسمت وانتشرت في البلدات والغابات بالقرب من كييف، مع رفع قطع مدفعية إلى مواقع إطلاق النار في تحرك عسكري محتمل للجيش الروسي، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".

 

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2022-03-11
08:00 | 2022-03-11
07:51 | 2022-03-11
07:34 | 2022-03-11
07:30 | 2022-03-11
07:19 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website