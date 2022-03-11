"الشيوخ الأميركي" يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بأكثر من ملياري دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.وحاول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، راند بول وقف الصفقة، وانضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديمقراطيين.ويرى معارضو الصفقة أنه يتعين على الشركات الأميركية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيئ في حقوق الإنسان.وبعد أيام من الإعلان عن الصفقة في يناير ذكرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها ستحجب مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أو ما يعادل عشرة في المئة من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأميركية المرتبطة بحقوق الإنسان.وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.