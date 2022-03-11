الصحة العالمية: روسيا شنت 24 هجوماً على منشآت طبية في أوكرانيا

كشفت منظمة الصحة العالمية تعرض المنشآت الطبية في أوكرانيا لـ 24 هجوماً من القوات الروسية حتى الآن، بحسب ما قالت في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الخميس.وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات تسببت بمقتل 12 شخصاً وإصابة 17 آخرين، وتم التحقق من إصابة 8 أشخاص ووفاة اثنين من العاملين في المجال الطبي.وبحسب تقرير "سي أن أن" دانت المنظمة الدولية الهجمات التي تتعرض لها المنشآت الطبية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتعرض أرواح المدنيين للخطر، مؤكدة أنه في أوقات النزاعات يجب حماية سلامة مؤسسات الرعاية الصحية.ونقل التقرير عن عمدة مدينة زيتومير، سيرهي سوخوملين قوله إن مستشفى ماريوبول للتوليد والأطفال ليس المستشفى الوحيد الذي تعرض للقصف، فقد تحطمت نوافذ مستشفيين في زيتومير التي تقع غربي العاصمة كييف نتيجة لغارة جوية كانت تستهدف محطة للطاقة الحرارية ومبنى مدنيا في المدينة.وأوضح التقرير أن قواعد الحرب تنص على أنه لا ينبغي استهداف المدنيين، ولا يجب مهاجمة العاملين الطبيين والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني.ورغم النفي الروسي، قصفتالقوات الروسية بشكل متكرر، خلال الأسبوعين الماضيي، منشآت طبية في أوكرانيا، بحسب التقرير.وألحقت غارة جوية روسية الأربعاء أضرارا فادحة بمستشفى ماريوبول، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحا بحسب ما أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو، وفق تقرير بثته وكالة فرانس برس.وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على تويتر "الناس والأطفال تحت الأنقاض ... فظائع! ... أوقفوا جرائم القتل هذه".وسرعان ما صدرت ردود فعل دولية، إذ وصف البيت الأبيض القصف بأنه "همجي" وقال عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "غير أخلاقي"، وذكرت الأمم المتحدة بأنه ينبغي إبقاء المنشآت الصحية بمنأى عن القصف.في أوكرانيا، وصفت ليودميلا دينيسوفا، المسؤولة عن حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، عبر تلغرام الغارة بأنها "مثال للجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني".من جهته، طالب وزير الخارجية دميترو كوليبا الغرب مجددا بتزويد أوكرانيا بطائرات.من ناحيتها، لم تنف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الهجوم. لكنها قالت إن "كتائب قوميين" أوكرانيين يستخدمون مستشفى الولادة لإقامة موقع لإطلاق النار بعد إخراج موظفين ومرضى منه.