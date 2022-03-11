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عربي-دولي
وفاة الضابط الذي قتل تشي غيفارا في بوليفيا
Lebanon 24
11-03-2022
|
16:00
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توفي الضابط البوليفي ماريو تيران سالازار الذي أكد أنه قتل القائد الثوري الأرجنتيني الكوبي إرنستو تشي غيفارا سنة 1967، امس عن 80 عاما في مدينة سانتا كروث دي لا سييرا في شرق بوليفيا، على ما أعلن أحد المقربين منه.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الضابط الذي أمسك بال"تشي" في الأدغال البوليفية قبل 54 عاما، غاري برادو قوله :"لقد توفي. كان مريضا ولم يكن بالإمكان فعل شيء".
وعلم برادو صباح امس بنبأ وفاة سالازار الذي كان تلميذه في كلية الضباط. وقال :"لقد تم إخطاري بالأمر من عائلته ورفاقه في القوات المسلحة لأنه كان في مستشفى عسكري".
ورفض المستشفى تأكيد سبب الوفاة عملا بمبدأ "الخصوصية الطبية".
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