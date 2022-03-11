بوتين يُرحّب بتسهيل وصول المتطوعين الراغبين بالقتال ضدّ الجيش الاوكراني

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للترحيب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية، ومساعدتهم على الوصول للجبهات.ووافق بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي على مقترح بتزويد قوات لوغانسك ودونيتسك بأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للدبابات.وأمر وزارة الدفاع بدراسة مخطط لتعزيز الجبهة والحدود الغربية في مواجهة تحركات حلف شمال الأطلسي.وشدد بوتين على ضرورة تسهيل إمكانية وصول المتطوعين الراغبين في القتال بأوكرانيا من دول الشرق الأوسط والأقصى.وردا على طلب بوتين، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط جاهزون للقتال إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا.وعن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، قال شويغو إنها "تسير وفق الخطة المرسومة".