هل تفرض تركيا عقوبات على روسيا؟

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن "في الوقت الحالي لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا. لأننا نريد أن تظل قناة الثقة مفتوحة. وبالطبع لا نريد أن يتضرر اقتصادنا".ورجح قالن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي قريبا، على خلفية الأعمال القتالية المتواصلة في أوكرانيا.