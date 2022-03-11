تحطم طائرة مسيرة وسماع صوت انفجار... ماذا حصل في كرواتيا؟

أعلنت الشرطة الكرواتية أن طائرة تحطمت ليل الخميس-الجمعة في حديقة في العاصمة زغرب، بينما ذكرت وسائل إعلام أنها على الأرجح طائرة استطلاع مسيرة سوفياتية الصنع كتلك التي تستخدمها القوات الأوكرانية.



وأغلقت السلطات الكرواتية المنطقة وهي حديقة تقع على بعد ستة كيلومترات من وسط العاصمة، ولم تقدم حتى الآن تفاصيل عن نوع الطائرة.





وأوضح البيان أنه "تم اكتشاف حفرة في المنطقة الخضراء" في منتزه جارون حيث سقطت الطائرة بالإضافة إلى "مظلتين". وأضاف أن الحادث ألحق أضرار بعدة سيارات.



من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن خبير في الطيران العسكري، أنها قد تكون واحدة من طائرات "توبوليف تو. 141" التي استخدمتها القوات الأوكرانية مؤخراً. وقال بيان إن سكاناً أبلغوا الشرطة بسمعهم دوي "انفجار أعقب سقوط الآلية".وأوضح البيان أنه "تم اكتشاف حفرة في المنطقة الخضراء" في منتزه جارون حيث سقطت الطائرة بالإضافة إلى "مظلتين". وأضاف أن الحادث ألحق أضرار بعدة سيارات.من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن خبير في الطيران العسكري، أنها قد تكون واحدة من طائرات "توبوليف تو. 141" التي استخدمتها القوات الأوكرانية مؤخراً.