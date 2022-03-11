بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن فرض بلادها عقوبات على 386 نائبا روسيا "لتأييدهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".



وأشارت تراس في بيان إلى أن "هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت".