بوتين: تمّ التوصل إلى بعض التقدم في المحادثات مع أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه تم التوصل إلى بعض التقدم في محادثات بلاده مع أوكرانيا.وقال بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو خلال لقاء متلفز في موسكو "هناك تحوّلات إيجابية أكيدة، هذا ما أبلغني به المفاوضون من جانبنا".وأفاد أن المفاوضات "تجري حاليا بشكل شبه يومي".