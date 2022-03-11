مسابقة لأجمل مجنّدة في الجيش الروسي... شاهدوا الصور!

نُظمت في روسيا مسابقة جمال للجنود الإناث، حملت اسم "جمال وراء التمويه الحربي"، بعد إطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا.وشارك في المرحلة الأولى من المسابقة 40 متبارية، بعضهن من قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موقع مجلة "ريد ستار" العسكرية.وكانت المرحلة الأولى من المسابقة خاصة بالظهور بـ"المكياج القتالي"، والذي تميزت فيه المجندات في قسم الحرب الكيميائية، بظهورهن بالأقنعة الواقية من الغاز.وإلى جانب الاهتمام بالناحية الجمالية للمجندات، فقد كانت هناك فقرات تضمنت أسئلة اختبارات عامة، وأخرى عسكرية وعملية مثل الرماية.وشهدت المسابقة أيضا تكريم مقاتلة روسية أنقذت جنديا من حريق في أوكرانيا بعدما استخدمت جسدها في صد النيران عن الجريح.كذلك كرمت مسعفة عسكرية عالجت جروح جنود روس تعرضوا لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، بعدما قامت بسحبهم من نقطة الاشتباك التي كانت تشهد إطلاقا كثيفا للنيران.