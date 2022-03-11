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زيلينسكي: روسيا تنشر "مرتزقة" سوريين

Lebanon 24
11-03-2022 | 08:43
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ "موسكو تنشر "مرتزقة" سوريين خلال حربها مع الجيش الأوكراني".

كما أكد زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون الأوكراني أن أوكرانيا وصلت في هذه الحرب إلى "نقطة تحول استراتيجية"، لكنه أشار إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.

وأضاف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي لا يزال يتعين علينا العمل فيها على تحرير الأراضي الأوكرانية. لكن يمكننا القول إننا سنفعل ذلك. لأننا وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول استراتيجية".

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوط العقوبات على روسيا، كما حثّ الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "إجراءات أشد قسوة" على روسيا. كما اعتبر أنه "يجب معاقبة روسيا لقصفها الممرات الآمنة" لخروج المدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة.
المصدر: العربية
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