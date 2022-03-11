11
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
زيلينسكي: روسيا تنشر "مرتزقة" سوريين
Lebanon 24
11-03-2022
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ "موسكو تنشر "مرتزقة" سوريين خلال حربها مع الجيش الأوكراني".
كما أكد زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون الأوكراني أن أوكرانيا وصلت في هذه الحرب إلى "نقطة تحول استراتيجية"، لكنه أشار إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.
وأضاف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي لا يزال يتعين علينا العمل فيها على تحرير الأراضي الأوكرانية. لكن يمكننا القول إننا سنفعل ذلك. لأننا وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول استراتيجية".
ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوط العقوبات على روسيا، كما حثّ الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "إجراءات أشد قسوة" على روسيا. كما اعتبر أنه "يجب معاقبة روسيا لقصفها الممرات الآمنة" لخروج المدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)
Lebanon 24
معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)
02:25 | 2022-03-11
11/03/2022 02:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
11/03/2022 04:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:47 | 2022-03-11
11/03/2022 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
07:16 | 2022-03-11
11/03/2022 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-03-10
10/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:48 | 2022-03-11
رسالة من منظمة الصحة العالمية إلى أوكرانيا: تخلصي من "الجراثيم الخطيرة"
11:45 | 2022-03-11
مصر تعدم 7 "مدانين بالإرهاب"
11:30 | 2022-03-11
الهند تُطلق صاروخ "بالخطأ" على باكستان
11:00 | 2022-03-11
دراسة جديدة تكشف: وفيات "كورونا" أعلى بثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلن عنها
10:30 | 2022-03-11
تحطم طائرة مسيرة وسماع صوت انفجار... ماذا حصل في كرواتيا؟
10:00 | 2022-03-11
ماريوبول تتحول لغروزني وإدلب.. لهذا السبب الهجوم الروسي يستعر على هذه المدينة
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
11/03/2022 19:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
11/03/2022 19:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
11/03/2022 19:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact