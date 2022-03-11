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الهند تُطلق صاروخ "بالخطأ" على باكستان

Lebanon 24
11-03-2022 | 11:30
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أطلق الجيش الهندي "عن طريق الخطأ" صاروخا باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "أسف بالغ".

وقالت في بيان إنه "في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الأربعاء وسقوطه في "منطقة في باكستان" مؤكدة فتح تحقيق على مستوى عال.
المصدر: الحرة
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