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أزمة ارتفاع أسعار البنزين وصلت إلى فرنسا... هذا ما جرى اليوم!

Lebanon 24
11-03-2022 | 13:00
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بدأت الاحتجاجات في فرنسا ضد ارتفاع أسعار البنزين، وشارك في التظاهرة اليوم نحو 50 شخصاً.

وحسب المعلومات، قطع المتظاهرون عمل مصفاة النفط المحلية لبعض الوقت. وبعد تدخل الشرطة أعيد العمل في المصفاة.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن ارتفاع أسعار الوقود يجبر الفرنسيين على خلط البنزين بالكحول، ونقلت عن إحدى العاملات في محطات الوقود قولها إن السائقين كانوا يملأون خزاناتهم في بداية الشهر دون تردد، لكنهم اليوم يحاولون عدم دفع أكثر من 30-50 يورو.

هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته ستكشف قريبا عن إجراءات لمساعدة الأسر التي تواجه ارتفاع أسعار الوقود، وأشار إلى أن الحكومة أنفقت بالفعل 20 مليار يورو سنويا للتخفيف من تكاليف البنزين والطاقة.

وأضاف: "لن أسمح لأي شخص أن يقول إن الحكومة لم تفعل أي شيء".
المصدر: روسيا اليوم
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