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روسيا تفتح الباب أمام السوريين للقتال في أوكرانيا

Lebanon 24
11-03-2022 | 09:31
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مع دخول الحملة الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث، أعلن الكرملين السماح للسوريين بالتطوع للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز
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