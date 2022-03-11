عربي-دولي

ستولتنبرغ: يجب ألا يتحول الصراع في أوكرانيا لحرب بين روسيا والناتو

Lebanon 24
11-03-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-929576-637826135959690780.jpg
Doc-P-929576-637826135959690780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الصراع في أوكرانيا، يجب ألا يتحول إلى حرب بين روسيا والحلف، محذراً من خسائر بشرية كبيرة إذا حدث ذلك.
 
 
ودعا ستولتنبرغ في تصريحات صحفية جميع الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة ميزانياتهم الدفاعية.

المصدر: العربية
مواضيع ذات صلة
مندوبة أميركا في الناتو: روسيا لن تنجح في السيطرة بشكل كامل على أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
12/03/2022 03:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا حتى لا يندلع صراع بين الحلف وروسيا
lebanon 24
12/03/2022 03:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: لا يجب أن يتحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا والحلف
lebanon 24
12/03/2022 03:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الناتو بات أكثر قوة وروسيا تزداد ضعفا (العربية)
lebanon 24
12/03/2022 03:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الناتو

روسيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-03-11
16:10 | 2022-03-11
16:00 | 2022-03-11
15:30 | 2022-03-11
15:00 | 2022-03-11
14:30 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website