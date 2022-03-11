ستولتنبرغ: يجب ألا يتحول الصراع في أوكرانيا لحرب بين روسيا والناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الصراع في أوكرانيا، يجب ألا يتحول إلى حرب بين روسيا والحلف، محذراً من خسائر بشرية كبيرة إذا حدث ذلك.

ودعا ستولتنبرغ في تصريحات صحفية جميع الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة ميزانياتهم الدفاعية.