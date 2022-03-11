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بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا

Lebanon 24
11-03-2022 | 15:00
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا، وحظر استيراد الفودكا والأحجار الكريمة والمنتجات البحرية الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستبعدون روسيا من نظام التجارة التبادلي.
وقال: "سنواصل الضغط على بوتين لحرمان روسيا من القدرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية الرائدة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأكد بايدن أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
وأفاد بأنهم سيدافعون عن الديمقراطية في أوكرانيا وسيتصدون لروسيا ولن يسمحوا لها بتقرير مصير العالم عبر الحرب.
وصرح الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة لن تحارب في أوكرانيا ضد روسيا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية.
المصدر: روسيا اليوم
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