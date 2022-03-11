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عربي-دولي
الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لمواصلة المفاوضات
Lebanon 24
11-03-2022
|
15:30
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دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو روسيا وأوكرانيا لمواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا: "لقد أخذنا في الاعتبار الجولات الثلاث من المفاوضات التي جرت بين ممثلي أوكرانيا وروسيا.. وندعو إلى تكثيف هذه الجهود، بما في ذلك العمل على التوصل إلى اتفاقات في المجال الإنساني ووقف إطلاق النار كأولوية".
وأضافت: "ندعو الأطراف إلى تكثيف الاتصالات على غرار اجتماع أمس بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في أنطاليا بتركيا، ويجب تغليب منطق الحوار والدبلوماسية على منطق الحرب".
وتابعت: "عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا يجب أن يستمر.. من الأهمية بمكان التوصل إلى وقف إطلاق النار لضمان خروج آمن للمدنيين من الأراضي المحاصرة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية".
وأشارت إلى أنه "في 9 آذار تم إجلاء أكثر من 51 ألف شخص عن طريق 5 ممرات متفق عليها.. يجب أن تستمر هذه الممارسة المتمثلة في فتح ممرات إنسانية".
وشددت دي كارلو على "ضرورة إبلاغ المدنيين بشكل مناسب وفي الوقت المناسب بإمكانية مغادرة الأراضي المذكورة على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه".
المصدر:
روسيا اليوم
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