عقوبات أميركية جديدة على النخبة المقربة من بوتين... من شملت؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرغ، وثلاثة من أفراد أسرة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء في البرلمان، وذلك في أحدث عقاب على الحرب الروسية في أوكرانيا.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن من بين من شملتهم العقوبات، عشرة أشخاص من مجلس إدارة مصرف (في.تي.بي)، و12عضوا بمجلس الدوما.