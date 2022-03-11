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محارب أذربيجاني ـ إيطالي: أنا قناص محترف أنتظر الروس

Lebanon 24
11-03-2022 | 23:30
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لوغان، الأذربيجاني - الإيطالي، كان في طريقه إلى لفيف آتياً من إيطاليا عبر رومانيا. هناك سينضم إلى المقاتلين الأجانب المتطوعين للدفاع عن أوكرانيا.

لا يبدو أن الأمر يقلق لوغان، المقاتل المتدرب في أذربيجان الذي شارك لنحو عام في إحدى الحروب المتفرقة في المنطقة، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا ويتابع تحصيله العلمي. هناك حصل على ماجستير في العلاقات الدولية، ثم توظف في الفرع الإيطالي لشركة ألمانية كبرى.

لوغان القناص المحترف يسمي نفسه «فيرغو». وكما يشرح أن الكلمة تعني الواقف على أعلى التلة، اسم معبّر عن طبيعة تفكير القناص. لكن هذا الواقف أعلى التلة سيبيت ليلته في المعهد التقني، قبل أن يختفي صباحاً مع حقيبة ظهره، ليعود ويرسل لك بعد يومين صورته باللباس العسكري الأوكراني وقناع البرد الأسود مع رسالة صوتية تقول: صديقي. أنا بخير في لفيف انتظر تحويلنا إلى الجبهة. هل وصلت إلى كييف؟ وكيف الأمور عندك؟
المصدر: الشرق الاوسط
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