12
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بريطاني أراد التطوع للقتال في أوكرانيا.. فرُفض طلبه لسبب غريب!
Lebanon 24
12-03-2022
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى رجل بريطاني حماسا للسفر إلى أوكرانيا من أجل القتال ضد الجيش الروسي في الحرب الدائرة هناك، لكنه تلقى جوابا وصفه بالصادم عندما قصد السفارة الأوكرانية في لندن.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن ليون داوسون توجه إلى السفارة الأوكرانية وأراد تسجيل نفسه في فيلق خصصته كييف للمقاتلين الأجانب، لكن طلبه قوبل بالرفض نظرا إلى عدم امتلاكه خبرة عسكرية.
وأكد المتطوع أنه لا يزال مستعدا للانخراط في القتال داخل أوكرانيا، في حال طلب منه أن يقوم بذلك، مبديا الاستعداد لأن "يضحي بحياته".
وقال أحد مسؤولي السفارة الأوكرانية في لندن للرجل البريطاني: "ليس لدينا الوقت ولا الموارد حتى ندربك".
وعلق الشاب المتطوع على هذا الرفض بالقول: "أنا لست غبيا، وأدري أني أفتقر للخبرة العسكرية، لكني تطوعت حتى أساعد بأي شيء آخر، لأن الحرب لا تقف عند إطلاق النار".
لكن المتطوع البريطاني أقر لاحقا أنه لا يريد فعلا أن يعلق داخل أوكرانيا لأنه لا يتحدث اللغة المحلية، كما أنه ليست لديه عملة من البلاد، قائلا: "ليس لديّ أي شخص يمكن أن يساعدني هناك".
ويعد هذا الرجل واحدا من بين عدة متطوعين تحدثوا إلى الصحافة خارج مبنى السفارة الأوكرانية في لندن، خلال الأسبوع الماضي.
وذكر داوسون الذي يبلغ 37 عاما ويتولى إدارة ناد للتمارين الرياضية في منطقة سيري، أنه سافر بعد ذلك إلى الحدود البولندية مع أوكرانيا على متن سيارة نقل، جرت تعبئتها بمساعدات للهاربين من الحرب.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت إنها تدعم مواطني البلاد الذين يختارون أن يقاتلوا ضد الجيش الروسي، الذي بدأ عمليات عسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.
في المقابل، أبدى وزير الدفاع البريطاني بين والاس وجهة نظر مغايرة، وحث البريطانيين على عدم السفر إلى أوكرانيا حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر.
وحذر وزير الدفاع البريطاني مواطني بلاده من الوضع "الخطير جدا" في أوكرانيا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
07:16 | 2022-03-11
11/03/2022 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
10:21 | 2022-03-11
11/03/2022 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-03-11
11/03/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
07:25 | 2022-03-11
11/03/2022 07:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-03-12
الحرب على أوكرانيا تهدد بانتشار "كوفيد-19" مجددا
04:30 | 2022-03-12
بالأرقام... هذه خسائر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا
04:03 | 2022-03-12
الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا
03:30 | 2022-03-12
قراءة لتأثير العقوبات على روسيا: قد لا تؤخر تدهور الاوضاع في اوكرانيا
03:07 | 2022-03-12
روسيا تُحذّر من تأثير العقوبات على المحطة الفضائية... قد تسقط!
02:45 | 2022-03-12
مأساة مدينة أوكرانية... حصار وجثث في الشوارع ومقابر جماعية!
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact