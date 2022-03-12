عربي-دولي

بريطاني أراد التطوع للقتال في أوكرانيا.. فرُفض طلبه لسبب غريب!

Lebanon 24
12-03-2022 | 00:14
A-
A+
Doc-P-929775-637826662337442543.jpg
Doc-P-929775-637826662337442543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى رجل بريطاني حماسا للسفر إلى أوكرانيا من أجل القتال ضد الجيش الروسي في الحرب الدائرة هناك، لكنه تلقى جوابا وصفه بالصادم عندما قصد السفارة الأوكرانية في لندن.


وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن ليون داوسون توجه إلى السفارة الأوكرانية وأراد تسجيل نفسه في فيلق خصصته كييف للمقاتلين الأجانب، لكن طلبه قوبل بالرفض نظرا إلى عدم امتلاكه خبرة عسكرية.

وأكد المتطوع أنه لا يزال مستعدا للانخراط في القتال داخل أوكرانيا، في حال طلب منه أن يقوم بذلك، مبديا الاستعداد لأن "يضحي بحياته".
 
وقال أحد مسؤولي السفارة الأوكرانية في لندن للرجل البريطاني: "ليس لدينا الوقت ولا الموارد حتى ندربك".

وعلق الشاب المتطوع على هذا الرفض بالقول: "أنا لست غبيا، وأدري أني أفتقر للخبرة العسكرية، لكني تطوعت حتى أساعد بأي شيء آخر، لأن الحرب لا تقف عند إطلاق النار".

لكن المتطوع البريطاني أقر لاحقا أنه لا يريد فعلا أن يعلق داخل أوكرانيا لأنه لا يتحدث اللغة المحلية، كما أنه ليست لديه عملة من البلاد، قائلا: "ليس لديّ أي شخص يمكن أن يساعدني هناك".

ويعد هذا الرجل واحدا من بين عدة متطوعين تحدثوا إلى الصحافة خارج مبنى السفارة الأوكرانية في لندن، خلال الأسبوع الماضي.
 
وذكر داوسون الذي يبلغ 37 عاما ويتولى إدارة ناد للتمارين الرياضية في منطقة سيري، أنه سافر بعد ذلك إلى الحدود البولندية مع أوكرانيا على متن سيارة نقل، جرت تعبئتها بمساعدات للهاربين من الحرب.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت إنها تدعم مواطني البلاد الذين يختارون أن يقاتلوا ضد الجيش الروسي، الذي بدأ عمليات عسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

في المقابل، أبدى وزير الدفاع البريطاني بين والاس وجهة نظر مغايرة، وحث البريطانيين على عدم السفر إلى أوكرانيا حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر.

وحذر وزير الدفاع البريطاني مواطني بلاده من الوضع "الخطير جدا" في أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-03-12
04:30 | 2022-03-12
04:03 | 2022-03-12
03:30 | 2022-03-12
03:07 | 2022-03-12
02:45 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website