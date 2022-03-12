بريطاني أراد التطوع للقتال في أوكرانيا.. فرُفض طلبه لسبب غريب!







وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن ليون داوسون توجه إلى السفارة الأوكرانية وأراد تسجيل نفسه في فيلق خصصته كييف للمقاتلين الأجانب، لكن طلبه قوبل بالرفض نظرا إلى عدم امتلاكه خبرة عسكرية.



وأكد المتطوع أنه لا يزال مستعدا للانخراط في القتال داخل أوكرانيا، في حال طلب منه أن يقوم بذلك، مبديا الاستعداد لأن "يضحي بحياته". أبدى رجل بريطاني حماسا للسفر إلى أوكرانيا من أجل القتال ضد الجيش الروسي في الحرب الدائرة هناك، لكنه تلقى جوابا وصفه بالصادم عندما قصد السفارة الأوكرانية في لندن.وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن ليون داوسون توجه إلى السفارة الأوكرانية وأراد تسجيل نفسه في فيلق خصصته كييف للمقاتلين الأجانب، لكن طلبه قوبل بالرفض نظرا إلى عدم امتلاكه خبرة عسكرية.وأكد المتطوع أنه لا يزال مستعدا للانخراط في القتال داخل أوكرانيا، في حال طلب منه أن يقوم بذلك، مبديا الاستعداد لأن "يضحي بحياته".





وعلق الشاب المتطوع على هذا الرفض بالقول: "أنا لست غبيا، وأدري أني أفتقر للخبرة العسكرية، لكني تطوعت حتى أساعد بأي شيء آخر، لأن الحرب لا تقف عند إطلاق النار".



لكن المتطوع البريطاني أقر لاحقا أنه لا يريد فعلا أن يعلق داخل أوكرانيا لأنه لا يتحدث اللغة المحلية، كما أنه ليست لديه عملة من البلاد، قائلا: "ليس لديّ أي شخص يمكن أن يساعدني هناك".



ويعد هذا الرجل واحدا من بين عدة متطوعين تحدثوا إلى الصحافة خارج مبنى السفارة الأوكرانية في لندن، خلال الأسبوع الماضي. وقال أحد مسؤولي السفارة الأوكرانية في لندن للرجل البريطاني: "ليس لدينا الوقت ولا الموارد حتى ندربك".وعلق الشاب المتطوع على هذا الرفض بالقول: "أنا لست غبيا، وأدري أني أفتقر للخبرة العسكرية، لكني تطوعت حتى أساعد بأي شيء آخر، لأن الحرب لا تقف عند إطلاق النار".لكن المتطوع البريطاني أقر لاحقا أنه لا يريد فعلا أن يعلق داخل أوكرانيا لأنه لا يتحدث اللغة المحلية، كما أنه ليست لديه عملة من البلاد، قائلا: "ليس لديّ أي شخص يمكن أن يساعدني هناك".ويعد هذا الرجل واحدا من بين عدة متطوعين تحدثوا إلى الصحافة خارج مبنى السفارة الأوكرانية في لندن، خلال الأسبوع الماضي.