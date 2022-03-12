الرتل العسكري الروسي الغامض يتحرك... هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية

توسعت القوات الروسية في هجماتها على أوكرانيا، فقصفت مطارات في المناطق الغربية، واستهدفت مدينة صناعية كبرى في شرق البلاد، في حين بدا أن رتلها العسكري الذي كان متوقفا منذ أكثر من أسبوع خارج كييف قد انتشر قرب العاصمة.وينقسم المحللون العسكريون حول ما إذا كان انتشار الرتل العسكري تشير إلى بدء حصار وشيك على كييف، أم أنها مجرد محاولة لإبقاء المركبات العسكرية في مواقع أكثر حماية.وأظهرت صور أقمار صناعية أن القافلة الروسية انقسمت وانتشرت المدرعات العسكرية في المدن والغابات، كما تم سحب مدافع الهاوتزر إلى مواقع إطلاق نار جديدة، حيث شوهدت وحدات مدرعة في بلدات بالقرب من مطار أنتونوف، بحسب صور رصدتها شركة "ماكسار تكنولوجيز".وقال باحث من مركز أبحاث تشاتام هاوس، ماثيو بوليغ إن إعادة الانتشار قد تعني أن المعركة التي طال انتظارها في كييف قد لا تبعد سوى ساعات أو أيام، وتوقع حصارا مطولا، وليس اقتحاما فوريا للمدينة.وأضاف أنها ستكون معركة استنزاف طويلة، مروعة وخسائرها فادحة، وقد تكون حصارا لم نشهد مثله في التاريخ.مسؤول دفاعي أميركي، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن هذه الجهود تهدف إلى إخفاء المركبات وحمايتها بشكل أفضل، وهي مخصصة إلى حد كبير للإمدادات.وأضاف أن الرتل العسكري لم يحرز أي تقدم جوهري تجاه العاصمة، وأن أي تحركات للمركبات والمدرعات العسكرية لم تكن جزءا من جهد تكتيكي للتقدم نحو كييف، مشيرا إلى أن قوات روسية تتحرك على مقربة من كييف وهي تبعد عنها بين 20 إلى 30 كيلومترا.