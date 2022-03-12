ما هو مصير الأسرى الروس؟ الجواب غير متوّقع

كشف نائب وزير الداخلية الأوكراني يفهين ينين مصير الأسرى الروس الذين يجري القبض عليهم، خلال العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على بلاده.وقال ينين في مقابلة تلفزيونية، إن أسرى الحرب الروس "سيستخدمون لإعادة الاقتصاد الأوكراني إلى عافيته، وفقا لاتفاقية جنيف".وأضاف الوزير في منشور على حساب وزارة الداخلية الأوكرانية في "فيسبوك": "تطبيقنا لقوانين جنيف الخاصة بالأسرى هو ما يميزنا عن المعتدي الروسي الذي يطلق النار على المدنيين، ويقصف المنازل بالصواريخ والقنابل".وتابع: "سنستغل كل الفرص التي تمنحها لنا اتفاقيات جنيف في هذا الصدد، أي استخدام العمالة. كل هؤلاء الأسرى سيعملون فيما بعد على إعادة الاقتصاد الأوكراني لسكة التعافي".وأوضح: "تتيح اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب تشغيلهم في أعمال إن كانوا يتمتعون باللياقة البدنية، مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم وقدراتهم الجسمانية، والحفاظ عليهم في حالة جيدة من ناحية الصحة البدنية والعقلية".