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إختطاف عمدة مدينة أوكرانية

Lebanon 24
12-03-2022 | 01:00
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اختُطف عمدة ميليتوبول، أمس الجمعة على أيدي جنود روس في هذه المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون، وهو ما أكده لاحقا الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال مجلس النواب الأوكراني "رادا" على تويتر إن "مجموعة من الجنود الروس خطفوا رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف"، مضيفا: "كان يرفض التعاون معهم".
المصدر: سكاي نيوز
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