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هذا ما اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي على زيلينسكي لوقف الحرب

Lebanon 24
12-03-2022 | 01:30
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صرح مسؤول أوكراني كبير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أبلغ فلودومير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، بضرورة قبول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.
وبحسب ما ورد في موقع "أكسيوس" الأميركي، "بينيت برز كوسيط رئيسي بين بوتين وزيلينسكي في الأسبوعين الماضيين. وأن إسرائيل بحاجة إلى البقاء على الحياد في الوساطة"، لكن المسؤول الأوكراني أخبر "أكسيوس" أن "بينيت يجب أن يقدم مقترحات وأن يفعل أكثر من مجرد صندوق بريد بين الجانبين".
وأدعى المسؤول الأوكراني رفيع المستوى أن "بينيت بدأ المكالمة يوم الثلاثاء وأوصى زيلينسكي بقبول العرض، وأن زيلينسكي ومستشاريه لم يعجبهم توصية بينيت".

وأضاف المسؤول الأوكراني بأن "بينيت يطلب منا بشكل أساسي الاستسلام وليس لدينا نية لفعل ذلك"، فيما نقل الموقع عن مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن "تفاصيل المكالمة كما وصفها المسؤول الأوكراني غير صحيحة".
وتابع: "وعن المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بينيت وزيلينسكي، التي شهدت، وفقا للمصدر، مساع من بينيت لإقناع الرئيس الأوكراني بالإذعان إلى مطالب بوتين، اتهم المسؤول الأوكراني بينيت بأنه "لا يريد تمرير المقترحات، إنه يريدنا أن نستسلم". وأضاف أن "زيلينسكي رد على كلام بينيت بعبارة (سمعت ما تريد قوله، شكرا لك)".
ووفقا للمسؤول الأوكراني، قال بينيت لزيلينسكي خلال المكالمة "لو كنت مكانك، كنت سأفكر في حياة شعبي وأقبل العرض الروسي"، وشدد المسؤول الأوكراني على أنه ليست لدى كييف نية للاستسلام، وقال: "نحن نعلم أن اقتراح بوتين هو مجرد البداية".
المصدر: سبوتنيك
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