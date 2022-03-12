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مقتل ثالث جنرال روسي في أوكرانيا... من يكون؟

Lebanon 24
12-03-2022 | 02:00
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أفاد مسؤولون غربيون، أن جنرالا روسيا ثالثا قتل في أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن الجنرال، أندريه كوليسنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، لقي حتفه، دون توضيح تفاصيل مقتله. وكوليسنيكوف هو الجنرال الروسي الثالث الذي يقتل منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا قبل 16 يوما.
المصدر: الحرة
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