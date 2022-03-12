قراءة لتأثير العقوبات على روسيا: قد لا تؤخر تدهور الاوضاع في اوكرانيا

يمكن أن تسير استراتيجية الجلوس وانتظار توقف آلة الحرب الروسية بسبب العقوبات "بشكل خاطئ"، بحسب ما قاله نيال فيرغسون، المحلل السياسي البارز في معهد هوفر في جامعة ستانفورد، لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية. وأضاف: "إنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر".

وبحسب الشبكة، "أشار فيرغسون إلى أنه "لا يمكن للمقاومة الأوكرانية أن تحمل مسؤولية الدفاع عن البلاد لفترة أطول، ولن تكون العقوبات التي يفرضها الغرب قادرة على إيقاف روسيا في الوقت المناسب. وقال إن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على العقوبات و"شحنات الأسلحة المتأخرة جدًا" لأوكرانيا، لكن فيرغسون قلق من أن أولئك الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا لن يتمكنوا من الدفاع عن البلاد لفترة طويلة. وقال إنه وعلى الرغم من أن عدد الضحايا الروس أكبر مما كان متوقعًا، إلا أنهم ما زالوا "يتقدمون بثبات". وأضاف: "الافتراض بأن هذا الأمر سيستمر، وأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تجلس وتشاهد العقوبات الاقتصادية تؤدي عملها قد يكون خطأ جسيمًا". ووافقت آنا أوهانيان من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (CEIP) على كلام فيرغسون. قالت أوهانيان، وهي باحثة أولى غير مقيمة في برنامج روسيا وأوراسيا التابع لبرنامج CEIP، "في حين أن العقوبات ستبدأ - ربما يمكن أن تغير سلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل - في هذه المرحلة، لا يمكن الاعتماد عليها كأداة تستخدم لوقف العنف". وقال فيرغسون: "لن تؤثر العقوبات بالسرعة الكافية لتفادي نصر روسي في أوكرانيا وأعتقد أن هذه هي المشكلة الخطيرة".

السيناريو الكابوس

وتابعت الشبكة، "فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة النطاق على روسيا لغزوها أوكرانيا. لكن يبدو أن هناك سباقا بين التقدم العسكري الروسي والعقوبات التي تشل موسكو. وقال فيرغسون: "ليس هناك ما يضمن بقاء أوكرانيا في الصدارة، وما أخشاه هو أخبار أسوأ باستمرار من أوكرانيا، وانهيار دفاعات البلاد". وأضاف: "سنجلس هناك نقول، حسنًا، لقد أضرت العقوبات بروسيا حقًا - لكن ذلك لن يهم بوتين لأنه سيكون قادرًا على إعلان النصر. وهذا بالنسبة لي هو سيناريو الكابوس". وقال إن على الولايات المتحدة المساعدة في دعم دفاعات أوكرانيا دون تصعيدها إلى حرب شاملة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا. وأضاف أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تباطأت في السابق، والآن هناك "جهد محموم" لمساعدة أوكرانيا على مواصلة القتال. قالت أوهانيان أنه مع ذلك، من شأن هذا الأمر أن يخلق ظروف لاندلاع حرب بالوكالة. وأضافت: "يبدو أنه لسوء الحظ، في هذه المرحلة، تعمل العقوبات والمساعدات العسكرية ضمن أهداف متعارضة".

فرصة لصفقة

وبحسب الشبكة، "كما قال فيرغسون إن الولايات المتحدة "تضيع فرصة" من خلال الاعتماد على العقوبات. وقال إنه يعتقد أنه يمكن إبرام صفقة بين روسيا وأوكرانيا إذا كانت كييف مستعدة لقبول الحياد وإلغاء عضوية الناتو. وأشار إلى اقتراح عام 2014 نشره وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، والذي قدم فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة بدلاً من محاولة الانضمام إلى الناتو. وقال فيرغسون: "من الواضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منفتح على هذه الفكرة، وهو تحول كبير في موقف أوكرانيا من أجل محاولة إنقاذ بلاده من المزيد من الدمار". وقال زيلينسكي لشبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية هذا الأسبوع إنه "يشعر بالهدوء" في ما يتعلق بمسألة الانضمام إلى الناتو. وقال إن أوكرانيا تتفهم أن الناتو لا يريد قبولها في الحلف، وأن البلاد لن تتوسل للسماح لها بالانضمام إلى الناتو. هناك "حاجة ماسة إلى السلام" لتجنب إراقة الدماء المستمرة وتدمير أوكرانيا، والتي قال فيرغسون إنها تبدو الخطة الروسية في الوقت الحالي. وتابع قائلاً: "كان الهدف منع أوكرانيا من أن تكون ديمقراطية ناجحة موجهة نحو الغرب، سواء في الناتو أو الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "يمكنك تحقيق ذلك فقط من خلال تدمير البنية التحتية لأوكرانيا وتحويلها إلى كومة من الأنقاض، وللأسف، كل يوم يمر يسمح للرئيس بوتين بتحقيق هذه الغاية". ووافقت أوهانيان على أنه يجب أن يكون هناك دافع دبلوماسي لخفض التصعيد وبدء وقف إطلاق النار والتفاوض بشأن "قضايا أكبر"."