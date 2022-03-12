المحادثات النووية الإيرانية: هل هي قابلة للإنقاذ؟

تم تعليق المحادثات في فيينا التي تهدف إلى استعادة الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت شحنة نفط لسفينتين إيرانيتين زعمت أنهما تنتهكان العقوبات.





أضاف: "النص النهائي جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة". وحذر الوفد الإيراني مرارًا واشنطن في محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية من مصادرة شحنات السفينتين اللتين تديرهما اليونان في هيوستن وجزر الباهاما، في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات بشأن رفع معظم العقوبات تؤتي بثمارها. لكن وفي وقت متأخر من يوم الخميس، كشفت الولايات المتحدة تفاصيل المصادرة، التي بلغت شحنتها 38 مليون دولار، والتي تم احتواؤها في قضية اتحادية تم الكشف عنها الشهر الماضي. ومصادرة البضائع ليست العقبة الوحيدة المتبقية في المحادثات التي امتدت على 11 شهرا. في ردها الأخير على إيران، قدمت الولايات المتحدة مطالب جديدة غير محددة فاجأت وأغضبت الجانب الإيراني. ترفض الولايات المتحدة رفع تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ كما ولا يزال يتعين حل قضية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "الأبعاد العسكرية المحتملة" لأنشطة إيران؛ ولا تزال هناك مشكلة شطب الشركات والأفراد الآخرين من قائمة العقوبات. يوم الجمعة الماضي، طالب الوفد الروسي في المحادثات الولايات المتحدة بالإعفاء من العقوبات إذا استمرت في المشاركة في الصفقة لإحياء اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015". وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "قال ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات جوزيب بوريل فونتيليس إن هناك حاجة إلى استراحة من المحادثات، مشيرًا إلى "عوامل خارجية".أضاف: "النص النهائي جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة". وحذر الوفد الإيراني مرارًا واشنطن في محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية من مصادرة شحنات السفينتين اللتين تديرهما اليونان في هيوستن وجزر الباهاما، في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات بشأن رفع معظم العقوبات تؤتي بثمارها. لكن وفي وقت متأخر من يوم الخميس، كشفت الولايات المتحدة تفاصيل المصادرة، التي بلغت شحنتها 38 مليون دولار، والتي تم احتواؤها في قضية اتحادية تم الكشف عنها الشهر الماضي. ومصادرة البضائع ليست العقبة الوحيدة المتبقية في المحادثات التي امتدت على 11 شهرا. في ردها الأخير على إيران، قدمت الولايات المتحدة مطالب جديدة غير محددة فاجأت وأغضبت الجانب الإيراني. ترفض الولايات المتحدة رفع تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ كما ولا يزال يتعين حل قضية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "الأبعاد العسكرية المحتملة" لأنشطة إيران؛ ولا تزال هناك مشكلة شطب الشركات والأفراد الآخرين من قائمة العقوبات. يوم الجمعة الماضي، طالب الوفد الروسي في المحادثات الولايات المتحدة بالإعفاء من العقوبات إذا استمرت في المشاركة في الصفقة لإحياء اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015".

"حقوق متساوية"

وتابع الموقع، "كانت المطالب الروسية بإعفاءات من العقوبات مهمة أيضًا لإيران، بسبب الاشتباه في أنه حتى بعد رفع العقوبات، ستتردد الشركات الأوروبية والأميركية في دخول السوق الإيرانية، والمستثمران الرئيسيان الوحيدان في إيران هما روسيا والصين. كان من المقرر أن تبدأ إيران وروسيا محادثات حول شركة خاتم الأنبياء، وهي شركة هندسية إيرانية يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، كطريقة لحل مشكلة الإعفاء من العقوبات. وبموجب الاتفاق، ستحصل روسيا على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وتزود البرنامج النووي الإيراني بـ"الكعكة الصفراء"، وهي مسحوق مركّز لليورانيوم. تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الاثنين، وبعد ذلك قالت وزارة الخارجية الروسية: "تم التأكيد على أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن يوفر لجميع المشاركين حقوقًا متساوية في ما يتعلق بتطوير التعاون دون عوائق في كل المجالات دون أي تمييز". لم يُنظر إلى الاعتراض الروسي على أنه لا يمكن التغلب عليه. يمكن أن تستمر إيران وروسيا في التجارة مع بعضهما البعض إذا تم فرض عقوبات على الدولة الروسية ومقر خاتم الأنبياء".



صفقة أفضل بكثير

وبحسب الموقع، "تأتي مصادرة الولايات المتحدة للنفط بعد ورود تقارير من فيينا تفيد بأن إيران كانت على وشك الحصول على صفقة أفضل بكثير من تلك التي تفاوضت عليها الحكومة الإصلاحية آنذاك في عام 2015. انتهز منتقدو الصفقة في الولايات المتحدة تعليقات ميخائيل أوليانوف، السفير الروسي في المحادثات، الذي قال "إيران حصلت على أكثر بكثير مما يمكن أن تتوقعه. أكثر بكثير". في الواقع، كان كبير المفاوضين الإيرانيين الدكتور علي باقري كاني قد ضمن حقوقًا أساسية لإيران فشل سلفه، وزير الخارجية السابق جواد ظريف، في تحقيقها. ووقال مصدر ايراني لموقع "ميدل ايست أي": "في رأيي ، حتى لو وافق الكونغرس الأميركي بأعجوبة على الصفقة، فلا يزال بإمكانهم عكسها في غضون ساعات إذا أرادوا ذلك. لذلك، في حال قررت الولايات المتحدة انتهاك أو إنهاء الصفقة مرة أخرى، فإن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة للغاية هي بمثابة ضمانات أقوى من أي شيء يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة". تشير التقديرات إلى أن إيران لديها أكثر من 3300 جهاز طرد مركزي متقدم، وهي أكثر فاعلية بعشر مرات من الجيل الأول من الآلات. إن العدد الدقيق لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، الموجودة في ثلاثة مواقع، هو سر يخضع لحراسة مشددة. أحدهما فوق الأرض في نطنز، واثنان في عمق الأرض، في محطة تخصيب الوقود في نفس الموقع، ومحطة فوردو لتخصيب الوقود".

"قضايا شائكة باقية"

وتابع الموقع، "بموجب الاتفاق الذي يجري الانتهاء منه في فيينا ، كان من الممكن رفع معظم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عندما انسحب ترامب من الصفقة في 2018. تقريبًا، كان سيتم إطلاق سراح جميع الأشخاص والشركات التي استهدفتها حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من العقوبات. كان من الممكن إنشاء نظام للتحقق يتم بموجبه إعطاء كل جانب تواريخ محددة، وفي ذلك الوقت سيكون على كل جانب الوفاء بالتزاماته. بصرف النظر عن المناقشات في فيينا، كان من الممكن أن تشمل حزمة السلام أيضًا إعادة الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية واليابان والعراق، وتبادل الأسرى. كانت إيران متفائلة بأنها ستحصل أخيرًا على صفقة، وذهب أعضاء الوفد الإيراني إلى حد حجز رحلات العودة إلى الوطن يوم السبت الماضي. وقال مندوب إيراني في المحادثات للموقع: "لقد تم الاتفاق بالفعل على تسعة وتسعين بالمائة، لكن نسبة الواحد بالمائة المتبقية ذات أهمية عالية". وأضاف "قد تتمكن من الاتفاق على ميزان للقضايا، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا الشائكة التي تتطلب قرارات صائبة. ولا يمكن لأحد أن يتهم إيران بالتعنت".

"تنازلات" الولايات المتحدة

وبحسب الموقع، "الاستيلاء على النفط هو علامة واضحة على ضعف الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الاتهام الذي قدمه كبير مفاوضيه، روب مالي، في فيينا. تعرض مالي لهجوم شخصي مرير في مقال كتبه غابرييل نورونها، المسؤول السابق في مجموعة العمل الإيرانية التابعة لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الذي ابتكر سياسة "الضغط الأقصى" لترامب والتي يتم تفكيكها الآن في فيينا. واتهم نورونها بايدن بالسماح لمالي "بمواصلة التنازل عن قضية تلو الأخرى في فيينا. ينظر العديد من المسؤولين المهنيين إلى هذه التنازلات على أنها ضارة جدًا بالأمن القومي للولايات المتحدة لدرجة أنهم اتصلوا بي طالبين مني مشاركة تفاصيل هذه التنازلات بسرعة مع الكونغرس والجمهور في محاولة لوقفها". تبع ذلك قائمة مفصلة بالامتيازات والإيرانيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من العقوبات، في محاولة لحشد المعارضة في الكونغرس. من غير الواضح الآن ما إذا كانت المحادثات قابلة للإنقاذ. وبحسب مصدر إيراني: "نحن الآن نسير في الماء".