عربي-دولي

الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا

Lebanon 24
12-03-2022 | 04:03
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أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، أن بلادها طلبت من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وأوضحت نولاند أن "واشنطن لا ترغب في أن تتحول إسرائيل إلى الملجأ الأخير للأموال القذرة" حسب تعبيرها والمستخدمة لتمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وجاءت أقوالها في سياق مقابلة مع القناة المتلفزة الثانية عشرة.

وأفادت القناة بأن "العديد من الطائرات الخاصة وصلت من سان بطرسبورغ إلى مطار بن غوريون الدولي منذ بداية العملية العسكرية الروسية، مما قد يدل على محاولات أثرياء روس للالتفاف حول العقوبات المفروضة على بلادهم".
المصدر: روسيا اليوم
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