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بالأرقام... هذه خسائر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
12-03-2022 | 04:30
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نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله، إن القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن.


وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية "تواصل هجومها في أوكرانيا على جبهة واسعة".
المصدر: سكاي نيوز
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