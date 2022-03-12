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الحرب على أوكرانيا تهدد بانتشار "كوفيد-19" مجددا

Lebanon 24
12-03-2022 | 05:00
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قالت السلطات الصحية إن الأوكرانيين الذين حوصروا أو نزحوا بسبب القتال يعانون من نقص في الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والإصابات، مؤكدة أن الكثير من المواطنين يعانون من صدمة نفسية وعاطفية، وفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تم تأكيد ما لا يقل عن 27 هجومًا على المنشآت الصحية والعاملين وسيارات الإسعاف في أوكرانيا حتى الآن، مما أسفر عن وفاة 12 شخص وإصابة 34 آخرين. 
 
وحذر خبراء الصحة من أن الحرب تزيد من مخاطر تفشي الأمراض المعدية. وقال مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية: "الظروف التي نراها في أوكرانيا تساعد على تضخيم وانتشار الأمراض المعدية".

كان التردد بشأن اللقاحات شائعًا في أوكرانيا حتى قبل جائحة كورونا، كما كانت معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والأمراض الأخرى منخفضة، وفقًا للمعايير الدولية. 

وأطلقت السلطات الصحية حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في بداية فبراير لمكافحة تفشي المرض الذي تم اكتشافه لأول مرة في أكتوبر. لقد توقفت تلك الحملة الآن.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنهم يتوقعون ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، مع نزوح الكثير من الأشخاص وتلقيح حوالي 34٪ فقط من سكان أوكرانيا ضد المرض. 

كما أعرب بعض الأشخاص عن قلقهم من أن نزوح اللاجئين غير المطعمين قد يؤدي إلى تفاقم جائحة كوفيد -19 في أوروبا. 

ويشعر خبراء الصحة بالقلق من أن عدم الحصول على العلاج يؤدي إلى تفاقم الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان.
المصدر: الحرة
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