أنقرة: لا رغبة لدينا بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا

قالت وزارة الطاقة التركية، في بيان اليوم، إن أنقرة لا تريد الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا والتي يدعو الغرب بلهفة الدول الأخرى إلى الانضمام إليها.وذكرت الوزارة، أن تركيا تؤيد حل الموقف السائد حول أوكرانيا، عن طريق الجهود الدبلوماسية والسياسية.في وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده لا تنوي فرض أي عقوبات ضد روسيا، لأنها لا تريد أن تكون طرفا في النزاع.وقال إن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة سواء مع روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنها واحدة من الجهات الفاعلة القليلة القادرة على التحدث مع الجانبين.وأضاف: "في الوقت الراهن لا نخطط لفرض العقوبات... قبل كل شيء لا نريد أن يتم تقدمينا على أننا طرف في هذا النزاع، كما لا نرغب بالطبع في تضرر اقتصادنا من ذلك".