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زاخاروفا تتهم الشبكات الاجتماعية الأميركية بتشجيع التعصب القومي في أوكرانيا

Lebanon 24
12-03-2022 | 11:30
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات Meta، إن المنصات الرقمية الأميركية مسؤولة بشكل مباشر عن تشجيع التعصب القومي بأوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا: "كراهية الأجانب لا تعرف الحدود عادة، فما بالك بكراهية الأجانب على الإنترنت. على مدى سنوات عديدة، عاد التعصب القومي وتجذر في أراضي أوكرانيا بتشجيع الغرب. ونحن نشهد جميعا نتيجة هذه السياسة اليوم. حان الوقت لاستخلاص النتائج واستخدام كل الموارد، وفي مقدمتها المعلوماتية لوقف التحريض على الكراهية. المنصات الرقمية الأميركية مسؤولة بشكل مباشر عن تشجيع التعصب القومي في أوكرانيا".
 
 
 

المصدر: روسيا اليوم
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