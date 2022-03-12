عربي-دولي

زيلينسكي: 1300 جندي أوكراني قُتلوا منذ بداية الحرب

Lebanon 24
12-03-2022 | 13:00
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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في القدس، وذلك بعد جولتين سابقتين عقدتا في بيلاروسيا وتركيا، معتبراً أن "إسرائيل يمكنها إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا".

كما أكد زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف، حاجة أوكرانيا لمنظومة مضادة للصواريخ، مؤكداً استعداد بلاده "لدفع ثمنها".
وشدد الرئيس الأوكراني على استمرار جيشه بالقتال قائلاً: "لن نستسلم وسنواصل القتال ضد القوات الروسية.. حرية بلادنا اليوم هي حرية الغرب في الغد".

وعاد وكرر طلبه لـ"كل الشركاء" بـ"إغلاق الأجواء" في أوكرانيا، معتبراً أن "جزءا من مسؤولية الكارثة الإنسانية سيتحمله الغرب بعدم إغلاق الأجواء" فوق أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن لديه "مؤشرات بأن الجيش الروسي لديه مشاكل في صفوفه". في المقابل أكد زيلينسكي "مقتل 1300 جندي أوكراني منذ بداية الحرب".

وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية. وزعم زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر "نحو 12 ألف جندي"، مضيفا "أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيداً بذلك".

وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتم تحديثها مذاك.

وأضاف زيلينسكي أن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلاً من تبادل المطالب. واعتبر أن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، كان زيلينسكي قد قال في فيديو، إن "روسيا ترسل المزيد من القوات إلى أوكرانيا" للقتال، مضيفاً: "سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من أراضينا".
وأكد زيلينسكي أن "آلاف الجنود الروس قتلوا خلال هذا الصراع، في أكبر خسائر لروسيا منذ عقود"، مضيفاً: "سنواصل الصمود لمواجهة القوات الروسية".

وقال إن الجيش الأوكراني "يضمن تأمين الممرات الإنسانية لخروج المدنيين" من المدن المحاصرة، إلا أن "القوات الروسية تحاول عرقلة الممرات الإنسانية"، بحسب زيلينسكي. وحث موسكو على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول المحاصرة.
 
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