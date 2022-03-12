11
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
زيلينسكي: 1300 جندي أوكراني قُتلوا منذ بداية الحرب
Lebanon 24
12-03-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في القدس، وذلك بعد جولتين سابقتين عقدتا في بيلاروسيا وتركيا، معتبراً أن "إسرائيل يمكنها إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا".
كما أكد زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف، حاجة أوكرانيا لمنظومة مضادة للصواريخ، مؤكداً استعداد بلاده "لدفع ثمنها".
وشدد الرئيس الأوكراني على استمرار جيشه بالقتال قائلاً: "لن نستسلم وسنواصل القتال ضد القوات الروسية.. حرية بلادنا اليوم هي حرية الغرب في الغد".
وعاد وكرر طلبه لـ"كل الشركاء" بـ"إغلاق الأجواء" في أوكرانيا، معتبراً أن "جزءا من مسؤولية الكارثة الإنسانية سيتحمله الغرب بعدم إغلاق الأجواء" فوق أوكرانيا.
وأكد زيلينسكي أن لديه "مؤشرات بأن الجيش الروسي لديه مشاكل في صفوفه". في المقابل أكد زيلينسكي "مقتل 1300 جندي أوكراني منذ بداية الحرب".
وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية. وزعم زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر "نحو 12 ألف جندي"، مضيفا "أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيداً بذلك".
وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتم تحديثها مذاك.
وأضاف زيلينسكي أن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلاً من تبادل المطالب. واعتبر أن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب.
وفي وقت سابق من اليوم، كان زيلينسكي قد قال في فيديو، إن "روسيا ترسل المزيد من القوات إلى أوكرانيا" للقتال، مضيفاً: "سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من أراضينا".
وأكد زيلينسكي أن "آلاف الجنود الروس قتلوا خلال هذا الصراع، في أكبر خسائر لروسيا منذ عقود"، مضيفاً: "سنواصل الصمود لمواجهة القوات الروسية".
وقال إن الجيش الأوكراني "يضمن تأمين الممرات الإنسانية لخروج المدنيين" من المدن المحاصرة، إلا أن "القوات الروسية تحاول عرقلة الممرات الإنسانية"، بحسب زيلينسكي. وحث موسكو على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول المحاصرة.
تابع
الأكثر قراءة
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
Lebanon 24
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
06:53 | 2022-03-12
12/03/2022 06:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
02:30 | 2022-03-12
12/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
02:46 | 2022-03-12
12/03/2022 02:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء والمناطق: هؤلاء هم مرشحو "التيار الوطني الحر"
Lebanon 24
بالاسماء والمناطق: هؤلاء هم مرشحو "التيار الوطني الحر"
01:19 | 2022-03-12
12/03/2022 01:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2022-03-12
لمن تكون الكلمة الأخيرة في حرب روسيا على أوكرانيا؟
13:30 | 2022-03-12
روسيا: طائرات المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تكون هدفاً لجيشنا
12:30 | 2022-03-12
مسؤول فرنسي: بوتين رفض طلب ماكرون وشولتز إنهاء الحرب
12:03 | 2022-03-12
فيديو يحاكي سيناريو الحرب النووية.. الأرقام مرعبة جداً!
12:00 | 2022-03-12
الصراع يصل إلى الفضاء.. هل تسقط محطة الفضاء الدولية؟
11:30 | 2022-03-12
زاخاروفا تتهم الشبكات الاجتماعية الأميركية بتشجيع التعصب القومي في أوكرانيا
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 21:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact