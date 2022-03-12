عربي-دولي

روسيا تسقط مروحية ومسيرات أوكرانية.. منها واحدة تركية الصنع

Lebanon 24
12-03-2022 | 15:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت اليوم 79 موقعاً من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، كما أسقطت مروحية أوكرانية و3 طائرات مسيرة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مجموعات تابعة للانفصاليين المدعومين من موسكو في لوغانسك والقوات المسلحة الروسية، تواصل التقدم ووصلت إلى مناطق جديدة وسيطرت على عدة مناطق سكنية. وأضاف أن "التقدم المنجز اليوم بلغ مسافة 12 كيلومتراً".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت في أوكرانيا اليوم مروحية من طراز "مي -24" و3 مسيرات بينها واحدة من طراز "بيرقدار" الذي تصنّعه تركيا.

وقال كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو طائرة هليكوبتر من طراز (Mi-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة منها من طراز (بيرقدار – تي بي 2)".
وأضاف: "ضربت قواتنا الجوية والطائرات بدون طيار 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات، و3 منشآت رادار، ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود، و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية".

وأضاف أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دمّرت موسكو "61 طائرة هليكوبتر، و126 طائرة بدون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة" لأوكرانيا.
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