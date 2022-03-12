عربي-دولي

باريس تستعد لعقوبات جديدة ضد روسيا

Lebanon 24
12-03-2022 | 16:59
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أفادت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية بأن باريس تحضر لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الساعات المقبلة.
وقالت القناة: "أوضح قصر الإليزيه في وقت سابق وخلال محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبد استعداده لإنهاء الحرب".

وأضافت نقلا عن مكتب الرئيس الفرنسي قوله: "لذلك سنعتمد عقوبات جديدة في الساعات المقبلة".

ولم تحدد القناة الفرنسية ما إذا كان سيتم قريبا الانتهاء من تنسيق هذه الإجراءات، أو نشرها ودخولها حيز التنفيذ.

من جهته، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن "الزعيمين الفرنسي والألماني خلال مكالمة هاتفية ثلاثية جرت اليوم السبت أثارا مسائل متعلقة بالوضع الإنساني في مناطق العملية العسكرية الروسية"، وأن "بوتين بدوره أطلعهما على واقع الوضع هناك".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي أشار  "لحالات متعددة لانتهاك معايير القانون الإنساني الدولي بشكل فاضح من قبل القوات الأوكرانية"، بما يشمل "الإعدام الميداني لأصحاب الرأي الآخر، واحتجاز الرهائن واستخدام المدنيين دروعا بشرية، ونشر أسلحة ثقيلة في أحياء سكنية وعلى مقربة من المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال، وسواها من مرافق مدنية".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي حث الزعيمين الفرنسي والألماني على "التأثير على سلطات كييف لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية". 
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