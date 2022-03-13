10
o
بيروت
10
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السويد والناتو.. موسكو تحذر من "انتقام" وستوكهولم ترد
Lebanon 24
13-03-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت وزيرة الخارجية السويدية تحذيرا روسيا، بأن انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيؤدي إلى رد فعل انتقامي من موسكو.
وقالت وزيرة الخارجية آن لينده، لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، السبت، إن "روسيا ليس لها علاقة بقراراتنا المستقلة"، في إشارة إلى تحرك ستوكهولم المحتمل للانضمام إلى الناتو.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، السبت، عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله، إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ستكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة.
وقال سيرغي بيلييف، رئيس قسم دول الشمال في وزارة الخارجية الروسية، إن هذا الوضع سيتطلب من روسيا اتخاذ "إجراءات انتقامية"، إلا أنه لم يحدد ماهيتها.
ووجهت اتهامات لبعض أعضاء الناتو، خاصة الولايات المتحدة، بمحاولة إقناع الدولتين الاسكندنافيتين غير المنحازتين بالانضمام إلى الحلف العسكري.
وكانت موسكو قد حذرت فنلندا والسويد مرارا من أن موسكو ستعتبر انضمامهما إلى الناتو -في حال اتمامه بالفعل- عملا عدائيا. وهو ما تجاهله كلا البلدين.
ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا أظهرت استطلاعات رأي في فنلندا والسويد تصاعدا لدعم فكرة الانضمام للناتو.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
Lebanon 24
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
07:53 | 2022-03-12
12/03/2022 07:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
14:12 | 2022-03-12
12/03/2022 02:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم الثلاثاء.. هذا ما سيشهده لبنان
Lebanon 24
يوم الثلاثاء.. هذا ما سيشهده لبنان
14:52 | 2022-03-12
12/03/2022 02:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. كتلة أكثر برودة ستصلُ في هذا اليوم
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. كتلة أكثر برودة ستصلُ في هذا اليوم
08:58 | 2022-03-12
12/03/2022 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء رحلات جوية إلى مطار بيروت.. ما القصّة؟
Lebanon 24
إلغاء رحلات جوية إلى مطار بيروت.. ما القصّة؟
14:32 | 2022-03-12
12/03/2022 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2022-03-13
أوديسا تتأهب.. الجيش الشعبي يتوعد الروس بـ"زجاجات النار"
05:00 | 2022-03-13
جريمة حرب...الناتو يحذر من استخدام روسيا لـ"السلاح الفتاك"!
04:30 | 2022-03-13
هل ستبقى الصين الداعم الاول لروسيا في حربها على أوكرانيا؟
04:15 | 2022-03-13
إيران: الصواريخ استهدفت قواعد إسرائيلية سرية بأربيل
04:15 | 2022-03-13
بعد "هجوم أربيل"...اول تعليق لرئيس وزراء العراق على الحادثة
04:00 | 2022-03-13
قاتل "داعش" في العراق.. "أخطر قناص في العالم" وصل إلى أوكرانيا!
فيديو
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
12:00 | 2022-03-11
13/03/2022 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact